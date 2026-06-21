日本代表は１９日（日本時間２０日）、メキシコ・モンテレイで、チュニジア戦（２０日＝同２１日）に向けた前日練習を行った。ＦＷ上田綺世（２７）＝フェイエノールト＝は、２２年カタールＷ杯で唯一出場して無得点に終わった第２戦のコスタリカ戦の雪辱を、同じく第２戦のチュニジア戦で晴らす。また、１トップ後方の右シャドーで先発が有力なＭＦ伊東純也（３２）＝ゲンク＝は、Ｓランス（フランス）時代にチームメートだった