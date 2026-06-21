◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―０中日（２０日・東京ドーム）しなやかなスイングから放たれた白球が、あっという間に左翼席上段に突き刺さった。はじける笑顔でベンチに戻った浅野翔吾外野手（２１）は、先輩ナインにヘルメットをたたかれながら祝福に身をゆだねた。「何とか今日、結果を残したかったです」。昨年５月１１日のヤクルト戦（神宮）以来、４０５日ぶりとなる今季１号ソロ。球団では松井秀喜以来となる高卒１年目か