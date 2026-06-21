第２戦に向け、米国からメキシコ・モンテレイ行きの便に乗っていると、日本語を話す青年に遭遇した。エルサルバドル国籍でフロリダから来たというトニーさん（２８）は、日本代表の応援でチュニジア戦を観戦するという。私が流ちょうな日本語に驚いていると、「ドラゴンボール」「ＯＮＥＰＩＥＣＥ」といった人気アニメをきっかけに日本に興味を持ち、サッカー日本代表も応援するようになったと教えてくれた。今回は、１週間