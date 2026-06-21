６月２１日は「父の日」。アスリートにとっても、その背中の大きさや、感謝の思いを再確認する日です。アスリートがそれぞれ父親との思い出や、影響を受けてきた言葉を振り返りました。サッカーJ１東京Ｖの中村圭佑（２１）が語る父とは―。おなかにいる時から『野球選手にする』という感じで、小さい頃からお父さんに野球を教えてもらっていました。（当時は）浦和学院でコーチをしていたので、グラウンドに遊びに行って、練