阪神・高橋遥人投手（３０）が２１日のＤｅＮＡ戦（横浜）で球団４１年ぶりの開幕９連勝を目指す。雨天中止となった２０日はキャッチボールなどで調整。「しっかり試合をつくれるように。ストライク先行で頑張っていきたい」と意気込んだ。９年目で初めて開幕ローテを担い、ここまで４完封含む８勝を挙げ、防御率１・０７の好成績。無傷で白星を重ねれば、日本一になった１９８５年の中田良弘以来という吉兆データが待ち受ける