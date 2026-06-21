◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―０中日（２０日・東京ドーム）中日は、巨人・ウィットリーに８回２死まで無安打に抑えられ、今季６度目の完封負け。１安打以下でシーズン３度目の完封負けは、１リーグ時代の１９４１年以来、８５年ぶりの屈辱となった。井上監督は「なかなか絞れなかった」と悔しさをにじませた。過去２度の対戦で、計７点を奪った助っ人右腕に苦戦した。１５０キロ超の速球に、ナックルカーブなど多彩な変化球