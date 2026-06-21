近藤の２打席連続３ランでソフトバンクが乱打戦を制した。「今シーズンは良かったり悪かったりが続いているので、この勢いで打っていきたい」と天才打者がヒーローインタビューで胸を張った。５回無死一、二塁で右翼席に１４号を運ぶと、６回２死二、三塁では逆方向の左中間へ１５号を突き刺した。初回には無死二、三塁の遊ゴロで先制点をたたき出し、１試合７打点は自己最多。リーグトップの栗原に３打点差に迫った。打率も３