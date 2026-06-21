◆北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦スウェーデン１―５オランダ（２０日、ヒューストン競技場）【ヒューストン（米国）２０日＝岡島智哉】オランダが５―１で大勝し、勝ち点を４に伸ばした。２位以内確定はならなかったが、得失点差でも大きなアドバンテージを手にし、１次リーグ突破は決定的となった。＊＊＊スウェーデンは守備が崩壊し、オランダのゴールラッシュを浴びた。第１戦でチュニジアに５―１で大勝した