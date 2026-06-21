「ハウステンボス」（長崎県佐世保市）にジェットコースターが初めて登場する。「憧れの異世界。」をブランドに掲げるテーマパークリゾート「ハウステンボス」はこのほど、絶景コースターを来年開業すると発表した。開業以来最大の投資額をかけた大型プロジェクトで、ハウステンボスならではの美しいヨーロッパの街並みを一望しながら、絶景を駆け巡る。これまでにない体験が可能となる。この新たな象徴となるアトラクションを擁し