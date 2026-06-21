MATCH 35グループF第2戦2026年6月21日 2:00キックオフ（会場：ヒューストン・スタジアム)オランダ 5-1 スウェーデン日本と同組であるグループFの第2戦が行われた。初戦日本に2度追いつかれ、勝ち点3を逃したオランダはGL突破に向けて勝利しておきたいなか、爆発力のある攻撃陣を擁するスウェーデンと激突。スウェーデンは初戦でチュニジアに5-1の快勝を飾っており、自慢の攻撃陣がオランダ相手にも通用するのかどうかが、勝敗を