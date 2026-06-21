◇女子ゴルフニチレイ・レディース第2日（2026年6月20日千葉県袖ケ浦CC新袖C＝6590ヤード、パー72）11位で出た佐藤心結（22＝ニトリ）が66の通算9アンダーで3位に浮上。24年スタンレー・レディースホンダ以来のツアー2勝目へ2打差の好位置につけた。荒木優奈（21＝Sky）が69の通算11アンダーで首位をキープ。1打差の2位に藤本愛菜（19＝ヤマエグループHD）が続いている。元サッカー少女の佐藤が、好調なパットに支えられ