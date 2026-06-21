気象台は、21日午前4時52分に、レベル３大雨警報を木更津市に発表しました。南部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■木更津市●レベル３大雨警報【発表】■茂原市●レベル２大雨注意報【発表】■市原市●レベル２大雨注意報■君津市●レベル２大雨注意報■富津市●レベル２大雨注意報■袖ケ浦市●レベル２大雨注意報