ダチョウ倶楽部の寺門ジモン（63）が21日までに更新された、宮迫博之のYouTubeチャンネル「宮迫ですッ!」に出演。宮迫に対し“痛烈な一言”を浴びせる場面があった。今回の動画で、“芸能界随一の焼肉痛”とも呼ばれるジモンが、約40年通っており、ジモン向けの裏メニューすらあるという東京の有名焼肉店「スタミナ苑」に宮迫を連れて行き、極上の料理を熱く語りながら宮迫と一緒に食べるなどした。ジモンは、開店のかなり前から店