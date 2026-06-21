オマーン沖のホルムズ海峡に浮かぶ船舶＝15日（ロイター＝共同）【ビュルゲンシュトック共同】イラン革命防衛隊は20日の声明で全ての船舶に対し、エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡が再び「封鎖された」と警告した。米メディアによると、米中央軍は再封鎖を否定し、海峡は開いていると主張した。米国とイランの代表団は20日までにスイスに向け出発。双方が17日に戦闘終結を宣言した覚書に正式署名した後、初の協議が21日に開かれ