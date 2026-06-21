レスリング女子日本代表が20日、都内で強化合宿を報道陣に公開。62キロ級の尾崎野乃香（23）はバルセロナなどサッカー強豪クラブのユニホームを着てスパーリングなどの練習に取り組み「全然詳しくないけど、渦に巻き込まれて元気をもらっている」とW杯に刺激を受けていることを明かした。14日の日本―オランダ戦では、2点目を決めたMF鎌田のとりこに。またFW塩貝は慶大の後輩でもあり「注目している。頑張ってほしい」とエール