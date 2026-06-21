岸和田競輪場のG1「高松宮記念杯競輪」は最終日、12Rで決勝戦が行われる。単騎が3車となり、細切れとなった。地元の古性を信頼する。今節の寺崎は攻めに迷いがない。ここも一気の仕掛けで主導権を握ると見た。古性が絶妙な援護から別線を止めて力強く抜け出し、3年ぶり3度目の高松宮記念杯優勝を決める。対抗印は単騎の真杉に託す。強気な組み立てを身上にタテヨコの動きは天下一品。好位置を確保してV争いを演じる。王者・