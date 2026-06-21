25日から中国で始まる体操女子アジア選手権に出場する日本代表が20日、都内で行われた試技会後に取材に応じた。チーム最年長26歳の杉原愛子（TRyAS）はサッカーW杯の盛り上がりについて「うらやましい。めちゃくちゃ刺激になっている」と笑顔で語った。昨年の世界選手権の種目別床運動を制した女王は競技普及にも取り組んでおり「WBCやW杯は日本中が熱くなっている。体操もそれを目指さないと」と決意新た。まずは「団体で一