南半球最高峰のスーパーラグビー・パシフィックは20日にウェリントンで決勝が行われ、日本代表のLOワーナー・ディアンズ（24）が所属するハリケーンズはチーフスを60―5で下し、16年以来10年ぶり2度目の優勝を果たした。日本代表選手の同リーグ制覇は、15年ハイランダーズのSH田中史朗以来2人目の快挙。ディアンズは先発した決勝を含む出場15試合で通算5トライと主力格で活躍。今後は日本代表の宮崎合宿に合流し、7月の代表戦