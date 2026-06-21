ボートレース大村のG2「ボートレース発祥地記念第30回モーターボート誕生祭」が5日目を迎える。勝負の準優。注目は10Rだ。ドリーム男の浜野谷がベスト6へ名乗りを上げる。グイグイ伸びることはないが、足負けはない。他艇の攻めを受け止めて逃走する。実績上位の坪井は差し構え。回り足はまずまず来ている。宗行は伸びを生かしたい。気配が上向いている畑田は捲り差してとこまで接近できるか。＜1＞浜野谷憲吾チルトを05に