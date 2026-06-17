[6.20 W杯F組第2節 オランダ - スウェーデン]日本代表が入る北中米ワールドカップF組は第2節を迎えた。オランダ代表対スウェーデン代表はオランダが2-0でリードしてハーフタイムに突入。オランダは史上8か国目となるW杯通算100得点に到達した。オランダは立ち上がりに主導権を握ると、日本戦で途中出場していたFWFブライアン・ブロビーが前半5分、FWコーディ・ガクポの折り返しに合わせて先制点をゲット。さらにブロビーは前半