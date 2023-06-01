開催：2026.6.21 会場：コメリカ・パーク 結果：[タイガース] 4 - 1 [Wソックス] MLBの試合が21日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとWソックスが対戦した。 タイガースの先発投手はトロイ・メルトン、対するWソックスの先発投手はショーン・ニューカムで試合は開始した。 1回表、1番 サム・アントナッチ 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでWソックス得点