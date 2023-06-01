オランダ―スウェーデン前半、先制ゴールを決め喜ぶオランダのブロビー（右）＝ヒューストン（ゲッティ＝共同）【モンテレイ（メキシコ）共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会第10日は20日、メキシコのモンテレイ競技場などで行われ、1次リーグF組の日本はチュニジアとの第2戦に臨む。第1戦は引き分けの日本は今大会初勝利を目指す。国際サッカー連盟（FIFA）によると、チュニジア戦は第1回大会から節目のW杯