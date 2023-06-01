タレント・中山秀征（５８）がこのほど、ＢＳ１０で７月６日より放送がスタートする「中山秀征の有楽町で逢いまＳＨＯＷ」（月曜夜７・００）の取材会に、ゲストの中村美律子らと出席した。番組の司会を務める中山は「番組が来年１５年目を迎えるので、長寿番組になりつつある」と感慨深げ。ＢＳ１０で無料放送が始まることについて「まだ見たことなかった人にも、大いに楽しんでいただきたい」とアピールした。番組が長く続