元日本代表の本田圭佑が、土曜日に放映された日本テレビ系特番「あす決戦！ 日本×チュニジア徹底分析SP！」に生出演。チュニジア戦に向けた日本代表のスタメンを予想した。進行を務める明石家さんまさんから「予想はできてますか？」と問われると、「希望も含めて、できてますね」と回答する。そしてまずはオランダ戦のスタメンをみずからパネルに展開（ＧＫ鈴木彩艶、ＤＦ伊藤洋輝、谷口彰悟、渡辺剛、ＭＦ佐野海舟、鎌田大