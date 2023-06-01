FIFAワールドカップ2026・グループF第2節が20日に行われ、オランダ代表とスウェーデン代表が対戦した。グループFの一番手と目されているオランダは初戦で日本代表と対戦。2度に渡ってリードを奪うも、89分に痛恨の失点を喫して勝ち点「2」を失う形となった。一方のスウェーデンは初戦で攻撃陣が爆発し、アフリカ予選を無失点で勝ち抜いたチュニジア代表を5−1で粉砕。この試合に勝利すれば2連勝で決勝トーナメント進出が確定す