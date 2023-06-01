「中の入り方も良かったし、自分のボールも良かったです」そう語って記者団の笑いを誘ったのが、日本代表の伊東純也だ。北中米ワールドカップのオランダ戦では、88分に劇的な同点弾をCKから演出。日本を敗戦の危機から救う大仕事をやってのけた。セットプレーについて、伊東は次のように手応えを口にしている。「チームでも蹴っているので感覚は良いですし、慣れているのでフィーリングも良いです。キックの質も良くて、蹴りた