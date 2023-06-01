身体にまとわりつくような暑さかと思えば、翌日には災害レベルの雷雨に見舞われる。目まぐるしく変化するモンテレイの気候はある意味、日本代表を翻弄している。果たしてチュニジア戦当日、日本代表はどのような環境でピッチに立つのか。相手はチュニジアだけではない。猛暑か、それとも豪雨か。キックオフ直前まで気象条件との戦いを強いられる可能性がある。伊東純也も現地の気候に「難しくなる」とコメントしていた。「昨