ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト出身の丹野叡（さとい、２１）が２１日から俳優の石坂浩二や仲間由紀恵らが所属する大手事務所のプロダクション尾木に所属することが分かった。これまで武田真治、小池徹平、溝端淳平、三浦翔平、菅田将暉など、多くの俳優やタレントを輩出してきた同コンテスト。２５年の第３８回大会で応募総数１万２８６８人の中から見事にファイナリスト１５人に選出。透明感のある端正な顔立ちで存在