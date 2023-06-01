ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの丸山隆平（４２）が舞台「ｗａｔｅｒ」（９月２７日〜１０月２５日、東京グローブ座。１１月７〜１０日、京都劇場）に主演することが２０日、分かった。幼少期を京都で過ごした丸山の記憶をベースにした半自伝的作品となる。等身大の自分を自演するという新たな挑戦となる。丸山は「丸山隆平４２歳。まだまだ経験していないことがあるのだなと、この作品に出会ってきっと感じることでしょう」と想像し