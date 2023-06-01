俳優の本木雅弘（60）の長男でモデルで俳優のUTA（28）が20日に放送されたTBS「世界くらべてみたら」（後6・51）に出演。父である俳優・本木雅弘（60）がロケVTRで見せた一面に対し、驚きを隠せない場面があった。番組では、これまでMCの上白石萌音が海外で仕事があるたびに“便乗”してロケを敢行してきた。今回は“便乗”したのは第79回カンヌ国際映画祭。ただ、“便乗”した相手は上白石ではなく、映画「黒牢城」に出演した