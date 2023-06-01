＜全米オープン3日目◇20日◇シネコック・ヒルズGC（ニューヨーク州）◇7440ヤード・パー70＞海外メジャー第3戦の「全米オープン」は、第3ラウンドが進行している。【写真】注目！ 松山英樹のインパクト後の顔の向き日本勢は2人が決勝ラウンドに進出している。60位で迎えた松山英樹は、日本時間20日の午後10時44分にティオフ。1バーディ・6バーディ・1ダブルボギーの「77」とスコアを崩し、トータル11オーバー・65位タイに後退し