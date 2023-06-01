ウクライナ南部ザポリージャ原発の原子炉建屋近くに止まるロシア軍の戦車（エネルゴアトム提供・共同）【ウィーン共同】国際原子力機関（IAEA）は20日、ロシアが占拠するウクライナ南部ザポリージャ原発で外部電源が一時喪失したとX（旧ツイッター）で明らかにした。内部の送電線に問題が生じたことが原因。約4時間半後に復旧した。IAEAによると、同原発の電源喪失は2022年のロシアによるウクライナ侵攻開始後、20回目。