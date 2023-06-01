J3福島のFW三浦知良（59）らが参加する「明治安田Presents三浦知良選手と一緒にサッカートレーニング体験イベント2026」が20日、堺市のJグリーン堺で開催された。カズは、参加した小学3〜6年生の約50人と1時間、ドリブルやパス練習でウオーミングアップした後、大人数でのミニゲームで子供たちとボールを蹴る楽しさを分かち合った。トレーニング後のあいさつでは「明日（日本時間21日）は日本代表がチュニジアと試合をします