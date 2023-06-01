【モデルプレス＝2026/06/21】SUPER EIGHTの丸山隆平が主演を務める舞台『water』が、9月27日から10月25日に東京グローブ座、11月7日から10日に京都劇場にて上演されることが決定した。【写真】SUPER EIGHTの奇才・丸山隆平、武道館を掌握◆丸山隆平主演舞台「water」上演決定日常の記憶や感情、人と人との関係性を繊細な言葉と身体表現で描き出す独自の作風で注目を集める劇作家・演出家の藤田貴大。演劇団体マームとジプシーの主