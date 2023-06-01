SUPEREIGHTの丸山隆平（42）が舞台「water」で主演する。京都で過ごした自身の幼少期の記憶をベースにした半自伝的作品。創作にあたり、演出家の藤田貴大氏と共に、かつて親しんだ場所を実際に巡って取材。藤田氏の京都という土地への解釈や虚構も織り交ぜられている。劇中で等身大の自分を演じることになり「まだまだ経験していないことがあるのだなと、この作品に出合ってきっと感じることでしょう」と期待。「リアルと