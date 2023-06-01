昨年開催された「第38回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」で「フォトジェニック賞」（読者投票1位）を受賞した丹野叡（さとい、21）が、21日から芸能事務所「プロダクション尾木」に所属することを発表した。NHK大河ドラマ「西郷どん」を見たことがきっかけで俳優志望に。同作で主演した鈴木亮平（43）が憧れの存在で、将来は大河ドラマ主演を目標に掲げている。「日々自分自身と向き合いながら、現状に満足することなく