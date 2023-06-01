G7サミットの際に面会するトランプ米大統領（左）とイタリアのメローニ首相＝17日、フランス東部エビアン（イタリア首相府提供・共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は20日、G7サミットでのイタリアのメローニ首相とのツーショット写真を巡り、メローニ氏が「一緒に撮ろうと何度も頼んできた」と改めてSNSで主張した。その直後、メローニ氏はインスタグラムで「いわれのない攻撃は無意味だ」と反発。両者の応酬が続いてい