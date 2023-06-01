タレントの中山秀征（58）が司会を務めるニッポン放送の音楽番組「中山秀征の有楽町で逢いまSHOW」（日曜前5・30）が7月6日からBS10で放送開始となる。毎週月曜午後7時から。BS10での放送初回収録後に都内のスタジオで行われた取材会で、中山は「まだ見たことなかった人も大いに楽しんでいただきたい」と呼びかけた。2012年に始まり、公開収録形式で歌手をゲストに迎えて演歌や歌謡曲を中心としたライブショーを届ける番組。ス