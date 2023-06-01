■FIFAワールドカップ2026グループFオランダ 5−1 スウェーデン（日本時間21日、ヒューストン・スタジアム）【写真を見る】日本と同組のオランダが5−1で大勝！グループF首位に浮上“エース”ガクポは2G1Aの活躍【北中米W杯】グループステージ初戦で日本とドロー決着したオランダ（FIFAランク8位）が日本時間21日、この組首位のスウェーデン（同38位）と対戦し5ー1で勝利、勝ち点3で暫定首位に立った。※FIFAランクは試合開