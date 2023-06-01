「悔しがる権利もない」前回のカタール・ワールドカップで、上田綺世は自身の実力を示せなかった。「４年前は代表にギリギリ呼んでもらえたけど、何も貢献できなかった。チームとしては『ベスト16で惜しかった』『目標としていた場所まであと一歩』でしたが、僕自身は全然そんなことなくて、それを悔しがる権利もないような感覚。悔しいという感覚も、よく理解できないようなレベルでした」あれから４年。上田は今や誰もが認め