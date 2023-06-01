現地６月20日に開催された北中米ワールドカップのF組２節で、オランダ代表とスウェーデン代表がアメリカのヒューストン・スタジアムで対戦した。開始５分、初戦で森保ジャパンと２−２で引き分けたオランダがいきなり先制。速攻から、日本戦では84分から出場したブロビーが、ガクポのお膳立てでゴールに流し込んだ。勢いに乗る24歳の伏兵ブロビーは、17分にドゥムフリースからのクロスにスライディングで反応し、再び得点す