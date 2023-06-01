日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ第２節で、チュニジアと対戦する。初戦は強豪オランダにリードを二度の許すも追いつき、２−２のドロー。この試合では、なんとしても勝点３がほしいところだ。対戦するチュニジアは、スウェーデンとの初戦に１−５で大敗し、サブリ・ラムシ監督を解任。エルベ・ルナールを新指揮官に招聘した。これが初陣となるため、どんな戦術をとってくるのかは未知数だが