第7回多国籍企業リーダー青島サミットが6月15日から17日にかけて開催されました。300人以上の外資系企業関係者が参加し、「『第15次五カ年計画』と共に、新たな未来へ」をテーマに活発な議論が交わされました。会場で参加者から最も多く挙がったキーワードは「共創（共同創造）」であり、これは多国籍企業と中国の関係における大きな変化を的確に表している用語でもあります。フランスの鉄道車両大手・アルストムの中国地区担当の