ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日、真美子夫人（２９）が第２子を出産したことをインスタグラムで発表した。１９日（日本時間２０日）の本拠地・オリオールズ戦は父親としての役割を果たすために欠場。球団は配偶者の出産に伴う休暇で「今週末のどこかで復帰する予定」としていたが、２０日（同２１日）の同戦にも復帰する可能性が出てきた。主役不在をカバーし、９回逆転サヨナラで４連勝となったチームがますます勢い