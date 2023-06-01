昨年の第３８回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストで「フォトジェニック賞」（読者投票１位）を受賞した丹野叡（たんの・さとい、２１）が、石坂浩二（８５）、三田佳子（８４）、仲間由紀恵（４６）らが所属する芸能事務所「プロダクション尾木」に加入することが２０日、分かった。端正な顔立ちでコンテストの選考段階から注目され、多くの芸能事務所の間で争奪戦になった逸材。華やかな容姿の中に「夢はＮＨＫ大河ドラマ