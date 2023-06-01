「ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」の丸山隆平（４２）が９月に上演する舞台「ｗａｔｅｒ」（演出・藤田貴大氏）で主演することが２０日、分かった。今作は幼少期を京都で過ごした丸山の記憶をベースに、虚構の世界を織り交ぜて描く半自伝的作品。一日だけ地元に戻ったわたし（丸山）が友人、アルバイト時代の先輩と再会し、土地にある“水”の存在を再認識。夕暮れから夜明けまでの時間で現実と虚構を行き来する物語となっている。