タレントの中山秀征がこのほど、東京・有楽町のニッポン放送で、７月６日からＢＳ１０でスタートする「中山秀征の有楽町で達いまＳＨＯＷ」（月曜・午後７時）の取材会に登場した。ニッポン放送でオンエアしている同番組を、７月からはＢＳ１０でも放送。演歌・歌謡曲の活性化及び、新たなスター・ヒット曲の輩出を目的に、ニッポン放送から生ライブショーとして届ける公開収録番組となっている。ＭＣを務める中山は「番組は（