◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦オランダ５―１スウェーデン（２０日、ヒューストン競技場）オランダ（ＦＩＦＡランク８位）が、スウェーデンと（同３８位）と対戦し、５―１で勝利した。オレンジ軍団がスウェーデンに完勝した。先制は前半５分。カウンターから左ウィングのＦＷハクポがエリア内でＤＦとキーパーの間にグラウンダーのクロスを入れ、中央で待ち構えていたＦＷブロビーが合わせた。さらに同１７分