SUPER EIGHT丸山隆平（42）が、舞台「water」（9月27日から、東京グローブ座など2都市）で主演を務める。幼少期を京都で過ごした丸山の記憶をベースにした半自伝的作品で、主人公の「わたし＝丸山隆平」という“本人”役を演じる。11月7日からは、京都劇場での凱旋（がいせん）公演も予定されている。さまざまな巡り合わせが重なり制作がスタートした。今回タッグを組む劇作家・藤田貴大氏の作品を丸山が観劇したことを機に両者の