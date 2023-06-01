多数の事務所の面談を経て決定「第38回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」で「フォトジェニック賞」（読者投票1位）を受賞した丹野叡（たんの・さとい）が、プロダクション尾木に所属したことが21日、発表された。多数の事務所との面談を経ての決定となる。【別カット】ワイルドな色気も！丹野叡丹野は「大河ドラマを見たことがきっかけで俳優を志し、ジュノン・スーパーボーイ・コンテストへの挑戦を経て、こうして俳優